Covid, Galli: “Liberi da restrizioni per l’estate? Ne dubito”

Il direttore delle Malattie Infettive dell’ospedale Sacco di Milano Massimo Galli ha fatto il punto sull’emergenza Covid in Italia

Continua a preoccupare l’emergenza Covid in Italia. Nonostante le restrizioni, i numeri non stanno scendendo in maniera significativa e l’allerta è ancora massima. A tal proposito è intervenuto il direttore delle Malattie Infettive dell’ospedale Sacco di Milano Massimo Galli, che ha fatto il punto sulla situazione.

“Liberi da restrizioni per l’estate? Ne dubito. La situazione è ancora grave, se la gente si muove, anche il virus lo fa” le sue parole: “È normale che il movimento delle persone fa aumentare anche il rischio contagio. Colpa dello shopping natalizio? Sì anche, è lo spostamento in generale dei cittadini a causare tutto questo“.

Covid, Galli: “Il trend è preoccupante”

Intervistato dall’AGI, il direttore delle Malattie Infettive dell’ospedale Sacco di Milano Massimo Galli ha parlato dell’attuale situazione legata all’emergenza Covid in Italia. “I dati di questi giorni risentono delle feste, e sono quindi meno attendibili rispetto ai giorni precedenti. La situazione comunque non è tranquilla” ha specificato: “Siamo lontani dalla normalità, ci aspettano mesi duri“.

“Ci sono alcuni elementi di preoccupazioni, siamo lontani dalla quiete. È scontato che con tutti gli spostamenti anche il virus abbia circolato, sia con lo shopping natalizio che con i movimenti in generale” ha poi concluso l’esperto.