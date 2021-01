È polemica in Francia per il vaccino anti Covid. Sono infatti state vaccinate solo 332 persone in 5 giorni

Prosegue a rilento la campagna di vaccinazione anti Covid in Francia. Secondo quanto riferito da Le Figaro infatti – che ha ripreso un tweet del medico Pelloux – nei primi 5 giorni sarebbero state vaccinate solamente 332 persone.

Un numero troppo basso, che fa parlare soprattutto in confronto ai 994mila vaccinati nel Regno Unito. “Stiamo facendo la figura dei fessi in confronto agli altri Paesi” si legge sul quotidiano conservatore francese Le Figaro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Vaccino Covid, AstraZeneca: “Presto 2 milioni di dosi a settimana”

Covid, polemica in Francia: “Quasi 10 milioni di vaccinati nel Mondo”

I soli 332 vaccinati in Francia nei primi 5 giorni di campagna fanno parecchio discutere. Le Figaro ha citato il medico Patrick Pelloux, che ha condiviso i numeri piuttosto bassi soprattutto in confronto agli altri paesi del Mondo. Sono infatti quasi 10 milioni i vaccinati, di cui 4 solamente in Cina. Seguono gli Stati Uniti con 2,7 milioni di dosi già distribuite, mentre Israele è ferma ad uno.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Covid-19, la variante inglese aumenta vertiginosamente l’indice Rt

Dati positivi anche per Paesi più piccoli come la Danimarca, che ha già immunizzato 30mila cittadini (su un totale di 5,8 milioni). Stando a quanto riferito da Le Figaro, uno dei principali motivi che hanno portato a questi numeri in Francia è la richiesta debole e tardiva fatta dall’Unione europea.