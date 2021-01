Covid-19, la variante inglese aumenta vertiginosamente l’indice Rt

Stesso virus, maggiore contagiosità: la variante inglese del Covid-19 fa aumentare vertiginosamente l’indice Rt

Ad inizio dicembre è stata scoperta la variante inglese del Covid-19 che carolava già da tempo, la cui mutazione è stata analizzata solo dopo. Per un attimo, la popolazione mondiale temeva un Covid-19 2.0, con la paura che il vaccino non funzionasse e quindi una seconda pandemia da fronteggiare. La situazione ha gettato nello sconforto tutti, pertanto la comunità scientifica ha dovuto subito correre ai ripari e studiare una delle molteplici mutazioni del virus e capire perché avesse così tanto rilievo.

Molti esperti hanno spiegato che l’unica differenza di questa mutazione – che non è la prima né sarà l’ultima – è che è molto più contagiosa del virus ordinario. Questo vuol dire una maggiore facilità di contagio tra le persone.

Variante inglese Covid-19: lo studio sull’aumento dell’indice Rt

Partiamo prima dal capire cos’è l’indice Rt. L’Rt indica, scientificamente, quante persone possono essere contagiate a partire da una persona infetta: se l’Rt è uguale a 2, vorrà dire che, in media, per ogni infetto, ci saranno due contagiati. Attualmente l’Rt medio in Italia è in aumento e pari a 0,97 con tre Regioni ferme sopra l’1: Veneto, Calabria e Val d’Aosta. L’indice Rt è anche quel parametro utilizzato dal Governo italiano per stabilire la collocazione delle regioni nelle diverse aree gialle, arancioni o rosse.

Oggi la BBC ha riportato uno studio dell’Imperial College che dimostra come l’indice medio Rt è vertiginosamente aumentato a causa della variante inglese del Covid-19. Attualmente, infatti, nel Regno Unito è stimato un tasso di contagiosità tra 1,1 e 1,3, considerando che affinché la situazione sia considerata non grave, deve essere inferiore a 1.