Covid-19, la Grecia prolunga il lockdown: l’annuncio 

Covid-19, la Grecia inizia il 2021 con un intenso lockdown: già chiusa in questi giorni, la nazione proseguirà l’isolamento ancora per diversi giorni. Ecco quanto annunciato.

Iniziare il 2021 con un nuovo lockdown: è quanto accaduto in Grecia in queste primissime ore del nuovo anno. Il governo ellenico ha infatti annunciato un prolungamento della chiusura totale già un anno, una misura ritenuta necessaria per contenere una curva epidemiologica che minaccia particolarmente e col rischio di una terza ondata.

Covid-19, Grecia ancora in lockdown

Così il territorio, rispetto al 7, tornerà a rintanarsi fino al prossimo 10 gennaio. E’ il prezzo da pagare dopo un allenamento delle misure non indifferente tra le feste di Natale e fine anno, così da limitare l’economia natalizia e soprattutto gli affetti familiari nel periodo più delicato dell’anno. Si proseguirà dunque con un coprifuoco notturno e con una giornata piena di limitazioni con eccezioni solo per lavoro e altre cose urgenti e importanti.

Una strategia finalizzata anche alla preservazione delle scuole, così da permettere un rientro in aula il più sicuro possibile il prossimo 11 gennaio. In Grecia per il momento il bilancio epidemiologico conta purtroppo 4.881 morti e 139.447 casi totali. Con la seconda ondata che si è rivelata molto più grave e incisiva della prima, ora una terza spaventa particolarmente cittadini e autorità.

L’Italia, ancora tutta in zona rossa, si ritrova nel frattempo numeri incoraggianti in questo secondo giorno del nuovo anno: 11.831 contagiati e 364 deceduti totali, in netto calo rispetto al primo bollettino del 2021 che ha visto 22.211 positivi e 462 morti. Parallelamente a un piano vaccini entrato già in azione, si spera in una rapida discesa per questi primi mesi.