Covid-19, l’Abruzzo torna in zona gialla: la conferma del governatore 

Covid-19, l’Abruzzo tornerà in zona gialla dal prossimo 7 gennaio in poi: lo conferma direttamente il governatore che smentisce anzi le indiscrezioni che vorrebbero prima una fascia arancione.

Covid-19, l’Abruzzo passa in zona gialla. La conferma è giunta direttamente dal governatore Marco Marsilio, il quale ha anche respinto le indiscrezioni che volevano una fascia arancione per il suo territorio. “Alcune prestigiose testate giornalistiche e televisive hanno diffuso la notizia, anche nei telegiornali, secondo la quale il 7 gennaio l’Abruzzo sarebbe in zona arancione. Notizia priva di fondamento: ricordiamo che l’ordinanza che poneva l’Abruzzo in zona arancione è scaduta lo scorso 27 dicembre e non è stata reiterata”, ha infatti evidenziato il presidente della Regione.

Leggi anche —-> Impianti di sci, c’è la data per la riapertura: firmata l’ordinanza

Covid-19, zona gialla per l’Abruzzo

Voci che il politico, chiaramente indispettito, ha dunque prontamente smentito: “Non c’è ragione di dover valutare altro prima del 7 gennaio quando l’Abruzzo sarà una regione in zona gialla, anche alla luce dei risultati dell’ultimo report del 31 dicembre, che certifica l’RT migliore d’Italia e un rischio basso”. Ovvero uno 0.65 da record rispetto a un indice di media nazionale da 0.93.

Potrebbe interessarti anche —-> Covid-19, bollettino 2 gennaio: 11.831 contagiati e 364 morti

Un dato per la quale ha ‘festeggiato’ e non poco Marsilio nell’ultimo giorno del 2020: “Il tempo è galantuomo: le misure messe in campo hanno colto l’obiettivo e continueranno a farlo in maniera duratura. Ringrazio tutti i protagonisti di questo anno difficile che hanno con me condiviso l’onere delle scelte da assumere, a cominciare dall’assessore Verì a tutta la Giunta, alla maggioranza che ne ha sostenuto e difeso l’azione, al Dipartimento, ai Direttori generali delle Asl e a tutti i loro dipendenti, alla Protezione civile”.