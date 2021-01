Caterina Balivo dice basta: “É una decisione mia” – FOTO

Caterina Balivo dice basta: il nuovo anno per la popolarissima conduttrice napoletana comincia con una decisione importante



Che fine ha fatto Caterina Balivo? Se lo chiedono in tanti, anche se la popolarissima conduttrice tv napoletana non ha mai preso il contatto con i suoi follower. Puntualmente li aggiorna sui social, perché lei è una Instagram addicted e le piace rimanere in contatto anche solo virtualmente.

Però da quando ha mollato la conduzione di ‘Vieni con me‘, nel pomeridiano di Rai 1, in televisione non l’abbiamo più vista. E allora molti si chiedono perché la Rai abbia rinunciato così in fretta ad una professionalità e ad una bellezza come la sua. Ancora una volta chi aspettava buone notizia in questo inizio di 2021 è rimasto deluso perché come ha spiegato Caterina rispondendo ad una domanda diretta di un fa, la decisione è sua e per ora non torna indietro.

Nessuna censura e nemmeno cattivi rapporti con i dirigenti della tv di Stato. Più semplicemente a 40 anni la Balivo pensa di essere pronta per programmi importanti, anche in prima serata. Fino a quando non arriverà l’occasione buona, meglio aspettare, non bruciarsi e stare con la famiglia.

Caterina Balivo assente dalla tv, è pronta per allargare la famiglia? Lei risponde così

Potrebbe quindi essere l’occasione buona per il terzo figlio? La scorsa primavera molti avevano avuto un sussulto dopo una foto postata sul suo profilo Instagram. Un pancione evidente, sin troppo visto che fino a qualche settimana prima non si vedeva nulla, e un bel sorriso.

La gioia dei fans è durata poco, perché in realtà più semplicemente aveva solo raccolto la sfida per una challenge benefica lanciata dall’amica Martina Colombari. Lo scopo era quello di sensibilizzare la racconta fondi per un progetto della Fondazione Rava legato alla maternità ai tempi del Coronavirus.

Caterina è già mamma di Guido Alberto nato nel 2012 e Cora nata nel 2017, entrambi nati dopo il matrimonio con il marito Guido Maria Brera. E lei non ha mai negato che le piacerebbe averne almeno un terzo, “ma mio marito non è d’accordo”, aveva anche aggiunto subito in una recente intervista. Con Guido il feeling è perfetto, anche se è molto gelosa: “Se fanno gli occhi dolci a mio marito sul web le metto al loro posto”.