Cashback di Natale, quando arriverà il rimborso delle transazioni

Si è da poco concluso l’Extra Cashback di Natale lanciato dal Governo. Ecco quando verranno accreditati i rimborsi

Lo scorso mese, il Governo ha lanciato il bonus Cashback di Natale. Esperimento per ciò che avverrà nel corso del 2020, il piano prometteva rimborsi fino ad un massimo di 150 euro sugli acquisti effettuati con carte di credito elettroniche. L’unica cosa da fare era quella di iscriversi all’app IO e registrare i vari metodi di pagamento utilizzati.

Ora che è iniziato il 2021, però, i partecipanti non si sono ritrovati il rimborso delle spese sul proprio conto corrente. Tutto nella norma, in quanto il decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale parla di febbraio.

Cashback di Natale, il rimborso avverrà a febbraio

Se avete effettuato 10 acquisti nel mese di dicembre e vi siete registrati al piano Cashback di Natale, dovrete aspettare febbraio per ricevere il rimborso (per un massimo di 150 euro) sul vostro conto corrente. Il tutto è riportato nel decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale, non c’è quindi motivo di preoccuparsi.

Anche aprendo l’app della Pubblica Amministrazione IO, è possibile vedere come le varie operazioni di conteggio siano ancora in corso. Non a caso, non tutte le transazioni effettuate – specialmente quelle degli ultimi giorni – sono già state conteggiate dal servizio.