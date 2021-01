Cashback, come pagare multe, bollo auto e assicurazione

Pagare multe, assicurazione e bollo auto è possibile con il cashback in maniera semplice e veloce. Ecco come fare

Da poco partito il Cashback in Italia, l’escamotage messo in atto per indurre gli italiani a non effettuare più acquisti online ma spendere nei negozi della città. Sta funzionando, i dati in merito al download ed all’attivazione dell’applicazione sono impressionanti (ed hanno alimentato qualche polemica). Proprio perché è una nuova pratica, messa a punto dal mese di dicembre, ci sono ancora molti dubbi e domande a cui rispondere.

Di giorno in giorno, con pubblicità progresso o comunicati stampa, da Palazzo Chigi provano a fare chiarezza e rispondere alle domande dei consumatori. Sono tantissime le domande sul funzionamento dell’applicazione tanto da istituire un sito apposito per le domande frequenti FAQ.

Cashback, pagare assicurazione, bollo auto e multe si può: ecco come

È giusto ricordare che il cashback corrisponde al 10% delle transizioni effettuate, fino a 15 euro alla volta. Per quanto riguarda le nostre autovetture, è possibile pagare effettuare l’operazione con carburante, bollo auto ed assicurazione. Come? Per quanto riguarda il bollo auto, non potrà essere effettuato online. Bisogna infatti recarsi presso agenzie specializzate, tabaccherie, uffici postali o altri esercizi fisici che offrono questo tipo specifico di servizio. Anche l’assicurazione non potrà più essere pagata per via telematica, ma sarà necessario pagarla presso la sede fisica.

Nonostante sia una grande seccatura, anche le multe possono essere fonte di cashback. In questo caso, per gli automobilisti che infrangono il codice della strada, verrà decurtato il 30% della multa per il versamento tempestivo entro il quinto giorno dalla ricezione, oltre al consueto 10% di cashback.

Non è tutto, sono disponibili anche altre spese per la propria auto, come la manutenzione, acquisto di accessori o il pagamento ad un perito.