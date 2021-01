Can Yaman, i 3 segreti che nessuno conosce: fan sconvolti

Can Yaman è l’attore turco che ha conquistato tutta Italia, ma ci sono 3 cose di lui che nessuno sa che hanno sconvolto i fan

Can Yaman è l’attore turco che ha conquistato il cuore degli italiani in poco tempo. Non è solo grazie alle sue capacità di recitazione se ha conquistato il pubblico italiano, ma il suo disarmante fascino l’ha aiutato a scalare la classifica degli uomini più sexy della TV italiana. Nato ad Istanbul, grande tifoso della squadra di calcio del Besiktas, parla fluentemente 5 lingue: turco, italiano, inglese, spagnolo e tedesco.

La sua passione per la recitazione è innata ed il suo esordio in TV arriva nel 2014, a 25 anni, ma il vero successo arriva 3 anni dopo con la serie TV Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, in onda in Italia solo a giugno 2019 su Canale 5.

Can Yaman, 3 segreti della sua vita che nessuno sa

1 – LA LAUREA IN GIURISPRUDENZA

L’attore turco ha seguito, fino ad un certo punto, le orme del padre Güven Yaman. Quest’ultimo infatti è un avvocato ed ha provato a trasmettere la stessa passione al figlio che, però, dopo 6 mesi dalla laurea si è dedicato alla recitazione.

2 – IL RAPPORTO CON I GENITORI

La mamma Güldem Yaman ed il padre Güven Yaman sono separati. Questo non ha mai impedito a Can di avere un ottimo rapporto con entrambi. In particolare modo, la mamma è la sua sostenitrice numero 1: lo accompagna su ogni set. Ha 49 anni, ma ne dimostra molti meno, tanto che spesso è stata scambiata per la fidanzata o sorella dell’attore turco.

3 – LO ZIO

Fuat Yaman è lo zio di Can. Quest’ultimo è un famoso calciatore ed allenatore turco, ha giocato anche nel Besiktas, squadra del cuore dell’attore.