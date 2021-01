Calciomercato Milan, sirene europee per un big: vietato cedere

Calciomercato Milan. La società rossonera non può cascare in errori fatali se sogna la rincorsa allo scudetto

Il Milan è la miglior squadra dalla ripresa del campionato dopo lo stop causato dallo scoppio della pandemia, inutile negarlo. Proprio per la marcia ingranata i rossoneri – senza peli sulla lingua – hanno dichiarato di voler sognare lo scudetto. Un obiettivo non proprio impossibile vista la – quasi assente – concorrenza.

C’è un grosso fosso da superare: il mercato di gennaio. Sebbene in molti gli danno poca importanza, potrebbe risultare fondamentale per la seconda parte del campionato e per raggiungere il tanto agognato scudetto. Vietato cedere pedine fondamentali, priorità alle pedine mancanti della scacchiera per rendere la partita perfetta. Tra contratti in scadenza e sirene delle big d’Europa il Milan è in serio pericolo.

Calciomercato Milan, PSG e Chelsea su Donnarumma: offerte importanti

Un talento tutto made in Italy che al Milan non ha fatto altro che crescere. Classe ’99, Gigi Donnarumma è attualmente il portiere italiano più forte, tanto da aver guadagnato un posto nella Nazionale di Mancini. Proprio per il suo talento, le big d’Europa hanno gli occhi puntati sui suoi guantoni e Mino Raiola è pronto ad ascoltare l’offerta più conveniente. Attualmente nessuna notizia dall’Italia – se non del mancato rinnovo al fratello Antonio – ma sui giornali internazionali si parla molto del talento del Milan.

In particolare modo, Le10Sport.com parla di un interesse vecchio da parte del PSG con Leonardo che ci ha provato più di una volta a prendere il portiere stabiese. Anche dall’Inghilterra, The Sun, parla dell’interesse da parte del Chelsea che pensa di poterlo prendere a parametro zero. Il numero 99 rossonero ha un contratto in scadenza a giugno 2021, come anche un’altra pedina fondamentale del gioco di Pioli: Hakan Calhanoglu.