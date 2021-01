Calciomercato Juventus, super scambio col Barcellona: mossa a sorpresa

La Juventus resta vigile sul calciomercato, con la dirigenz pronta a regalare un colpo a sorpresa. Andiamo a vedere il nuovo obiettivo dal Barcellona.

Sempre più teso il clima intorno al Barcellona, con la squadra che sta vivendo la sua peggior stagione degli ultimi quindici anni. Infatti al momento i blaugrana sono solamente sesti in classifica, con una situazione nello spogliatoio complicata. Infatti il fenomeno argentino, Lionel Messi, sarebbe pronto ad abbandonare la squadra catalana, visto che avrà la possibilità di accordarsi con un altro team a costo zero.

Ma prima di andarsene, Messi avrebbe rotto con alcuni elementi dello spogliatoio. Come detto il clima è rovente e nemmeno mister Koeman è riuscito a calmare le acque. L’argentino infatti non sta contribuendo alla causa, con diverse spaccature che si stanno creando e squadre alla finestra pronte ad approfittarne. Tra queste troviamo anche la Juventus, pronta a regalarsi un grande colpo a gennaio. Andiamo a scoprire chi è il nome caldo per il calciomercato bianconero.

Calciomercato Juventus, spunta il nome di Ter Stegen: il portiere tedesco in partenza

Ad oggi Lionel Messi potrebbe essere convinto dal Barcellona a rimanere, ma la società catalana dovrebbe liberarsi prima degli elementi che creano tensione nello spogliatoio, tra cui il portiere tedesco Marc-Andre Ter Stegen. Inoltre nonostante la presenza in squadra di Wojciech Szczęsny, la Juventus potrebbe pensare un altro dei migliori portieri in Europa.

A riportare la notizia ci ha pensato CM News, che ha ipotizzato una possibile cessione di Szczęsny a favore del 28enne nazionale tedesco. L’ipotesi più concreta ad oggi è quella dello scambio, come successo per lo scambio tra il brasiliano Arthur e Miralem Pjanic, avvenuto in estate. L’idea di mercato potrebbe trasfermarsi in una vera e propria offerta nelle prossime settimane, con la dirigenza bianconera pronta a regalare il nuovo portiere al popolo juventino.