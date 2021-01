Bergamo, ucciso Franco Colleoni: era un ex segretario della Lega

Omicidio a Bergamo, dove è stato trovato il cadavere di Franco Colleoni. Segretario provinciale della Lega tra il ’94 e il 2004

Dramma a Bergamo, dove intorno alle ore 11:30 di oggi 2 gennaio è stato trovato il cadavere di Franco Colleoni. 68enne proprietario del ristorante Il Carroccio, è stato segretario provinciale della Lega tra il 1994 e il 2004.

Stando a quanto riportato dal Corriere di Bergamo, alcuni malviventi lo avrebbero ucciso con un colpo alla testa. Inutili i soccorsi da parte del personale del 118. Resta ora da capire l’esatta dinamica dei fatti, con le ipotesi di rapina o furto che restano vive. Gli investigatori hanno trovato sul posto tracce di più persone.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Capodanno, festa scandalo in un resort di lusso: 126 persone multate

Bergamo, ucciso Franco Colleoni: la dinamica dei fatti

Il 68enne Franco Colleoni è stato trovato a Bergamo intorno alle ore 11:30 di questa mattina. Stando alle prime ricostruzioni, alcuni malviventi sarebbero entrati nel cascinale dove la vittima si trovava insieme alle moglie. Le indagini stanno andando avanti in queste ore, per capire cosa è accaduto negli attimi immediatamente successivi.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Covid-19, la variante inglese aumenta vertiginosamente l’indice Rt

“Assurdo, sono umanamente addolorato. Ci conoscevamo da tanti anni, anche se non era più in politica continuava a dare consigli utili” le parole del sindaco di Dalmine Francesco Bramani ad Adnkronos: “I carabinieri non si sono sbilanciati, ma mi hanno parlato di una scena agghiacciante. Franco aveva tantissime ferite alla testa. Rapina? Mi sembra strano il sabato mattina coi ristoranti chiusi, ma è inutile sbilanciarsi“.