Alessandra Casella, terribile lutto in queste ore: l’annuncio sui social da parte della famosa attrice e conduttrice televisiva.

Lutto improvviso per Alessandra Casella, famosa attrice e conduttrice televisiva. La 57enne originaria di Milano, infatti, ha da poco annunciato sulla propria pagina Twitter la scomparsa di suo marito: “Un infarto a 54 anni. Era l’amore della mia vita. Il padre di mia figlia. Il mio migliore amico“.

Alessandra Casella è nota al grande pubblico per tantissimi successi in televisione: come attrice comica in ‘La TV delle ragazze’ o in ‘Ricomincio da due’, come conduttrice di ‘A tutto volume’ su Canale 5 e della ‘Domenica Sportiva’ al fianco di Gianfranco De Laurentiis o anche come protagonista di diverse fiction televisive come ‘Colletti bianchi’, ‘Una casa a Roma’, ‘Pazza famiglia’, ‘Pazza famiglia 2’ e ‘Don Matteo’.