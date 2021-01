Telegram, come creare un account senza numero di telefono

Creare un account Telegram senza un reale numero di telefono è possibile: la guida passo passo su come fare

Teoricamente, per poter utilizzare Telegram, c’è bisogno di un numero di telefono da registrare, come accade per Whatsapp. Il problema può essere aggirato utilizzando un vecchio numero di telefono che non si utilizza più oppure acquistare una nuova SIM per la registrazione. Entrambe sono due soluzioni molto semplici, ma che obbligano ad avere appunto un altro numero attivo di cui si è proprietari.

Un’altra possibilità, però, è quella di registrarsi senza SIM e con un numero di telefono virtuale e temporaneo da cui ricevere solamente il codice di conferma per registrarsi. Ad offrire gratuitamente quest’opzione ci sono diversi servizi online. Si tratta propriamente di numeri usa e getta utilizzabili per alcune operazioni di registrazione o conferma con codici.

Telegram, l’app per creare un numero di telefono temporaneo

Telegram differisce da Whatsapp perché, per chattare con altri, basta conoscere il nickname, cercando nella barra di ricerca e dare avvio alla conversazione.

Free Online Phone è una delle applicazione per utilizzare numeri di telefono fake.

Una volta uno in lista, basta cliccare sul tasto Read SMS per associarlo al nostro browser e, senza uscire dalla finestra, inseriamo il numero su Telegram quando richiesto. Successivamente attendiamo la ricezione del messaggio e inseriamo il codice di verifica ricevuto sul sito per creare l’account Telegram.