Napoli, Osimhen positivo al Covid: le condizioni dell’attaccante sono buone. E’ in isolamento presso la propria abitazione

Victor Osimhen è risultato positivo al test molecolare per il Covid-19 a cui è stato sottoposto nelle scorse ore. L’attaccante nigeriano, appena tornato dall’estero, dove stava trascorrendo le festività natalizie, al momento è in isolamento presso la propria abitazione. Ancora non aveva avuto modo di incontrarsi con il resto dei compagni per gli allenamenti a Castel Volturno e quindi non ci sono rischi di eventuali focolai.

Al momento, come confermato dal Napoli attraverso i propri profili social, Osimhen è completamente asintomatico e si sta riguardando a casa.

