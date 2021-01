Maltempo, Protezione Civile lancia l’allerta gialla su sei regioni

Maltempo, la Protezione Civile ha diramato un’allerta gialla su sei regioni del territorio a causa dell’arrivo di un perturbazione atlantica.

Il 2021 inizia con un’allarme maltempo diramato in alcune zone del territorio italiano.

La Protezione Civile ha infatti emesso un’allerta gialla per sei regioni, a causa dell’imminente arrivo di una perturbazione atlantica che dovrebbe portare secondo le previsioni grandi quantità di neve a bassa quota nel Nord del paese, e piogge e temporali nel Sud Italia. Le regioni segnalate dalla Protezione Civile sono le seguenti: Molise, Lazio, Sardegna, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria. Su queste, si abbatterà dunque una corrente di aria fredda polare che in un primo momento arriverà soltanto sulle zone tirreniche e settentrionali, per poi raggiungere tutta Italia. Il pericolo di neve a bassa quota è stato inoltre segnalato anche in Lombardia e in Piemonte.

Napoli, mareggiata danneggia locali della città

Nella giornata del 29 Dicembre, il maltempo ha colpito pesantemente la città di Napoli. Diversi i danni riportati sul lungomare della città partenopea, con diverse attività commerciali che hanno subito dei danni a causa di una mareggiata. Molti ristoranti che si trovano nelle zone di Via Caracciolo e via Partenope, sono stati infatti investiti in pieno dalle onde. Una situazione che ha costretto il comando della Polizia Locale a chiudere le due vie e deviare il traffico su un percorso alternativo.

La nostra redazione si è recata sui luoghi in cui i locali hanno registrati i danni maggiori, raccogliendo anche le dichiarazioni di Rosaria Galiero, assessore alla Protezione Civile e Commercio del Comune di Napoli: “La mareggiata è stata devastante. Con la sua violenza ha distrutto tutto quello che ha incontrato. Qualcosa che la città non meritava, né i ristoratori che negli ultimi mesi stanno patendo una situazione tosta e dura. Ci rialzeremo. Lo faremo con tutti gli atti formali e chiediamo una mano allo Stato con un ristoro immediato”.