Lavare i capelli, quante volte andrebbe fatto a settimana: il numero esatto può variare da persona a persona. Tuttavia anche la scienza ci dà una risposta

In molti si saranno domandati almeno in un’occasione quante volte si devono lavare i capelli a settimana? Qual è il giusto equilibrio tra la pulizia del cuoio capelluto e il deterioramento delle punte? Vediamo insieme di dare qualche risposta, utilizzando anche quelli che sono pareri medici. Di sicuro il lavare troppo i capelli rischia di sfibrarli e renderli poco lucenti e secchi. Proprio per questo bisogna innanzitutto vedere a che categoria di persone apparteniamo e regolarci di conseguenza.

Se uno conduce una vita piuttosto sedentaria e non suda quotidianamente, lavare la testa anche solo un paio di volte a settimana può andar bene. In tal caso si opterà per l’utilizzo di uno shampoo neutro e magari anche di un bel balsamo ammorbidente. Se invece facciamo sport in modo continuativo e ogni giorno ci troviamo di fronte ad una doccia, dobbiamo optare per prodotti meno aggressivi e che svolgano un ruolo ricostituente.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Tatuaggi, quali sono le zone del corpo più dolorose in cui farli

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ingrediente diffusissimo in cucina può diventare pericoloso: lo usiamo tutti!

Lavare i capelli, quante volte andrebbe fatto a settimana: il numero esatto può variare da persona a persona

Anche il luogo di lavoro e di conseguenza il nostro ambiente quotidiano può influire sul numero dei lavaggi da effettuare. Chiaramente se siamo sempre in strada, esposti allo smog e agli agenti atmosferici, dobbiamo effettuare dei lavaggi più frequenti. Invece con lo smart working, tanto in voga in questo periodo, tenderemo a sporcarci molto meno.

La predisposizione genetica di ognuno di noi gioca poi un ruolo piuttosto importante.

Chi ha una cute grassa o tende a produrre forfora, dovrà ricorrere a lavaggi più frequenti, anche quotidiani. Chi invece ha dei capelli neutri o secchi, dovrà stare attento a limitare le occasioni di shampoo.

C’è differenza anche tra i due sessi. Le donne spesso dedicano al lavaggio dei capelli un paio di sedute settimanali, considerando la lunghezza e la complessità di tutta la procedura. L’uomo invece li lava ogni volta che fa la doccia, andando incontro però a dei rischi non sempre calcolati. Il numero consigliato dalla scienza è di due, massimo tre volte a settimana, per ambo i sessi. Questo per evitare di indebolirli eccessivamente, esponendoli ad una caduta precoce. Molte volte quindi, soprattutto per gli sportivi, meglio fare la doccia senza toccare però la testa.