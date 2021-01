Flavio Briatore e il figlio Nathan in fuga: retroscena clamoroso

Flavio Briatore e il figlio Nathan in fuga: Natale e Capodanno lontano dall’Italia e da Montecarlo, questa volta senza Elisabetta. Cosa è successo?

In fuga nel, deserto, lontano da tutti e soprattutto dalle rigide regole che impone l’Italia Flavio Briatore e il figlio Nathan Falco hanno passato le feste di Natale a Dubai e lì sono rimasti, in fuga, anche a Capodanno. Ma con loro non c’era Elisabetta Gregoraci che invece è rimasta a Roma per onorare l’impegno con il Grande Fratello Vip.

Briatore è a Dubai per seguire i suoi locali, visto che ha aperto lì una delle sedi del ‘Billionaire’. Il figlio lo segue passo dopo passo ed è un punto di riferimento importante per l’ex coppia. “Primo giorno del nuovo anno.. Che il 2021 possa essere un anno migliore e più sereno per tutti”, ha scritto Briatore su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Flavio Briatore (@briatoreflavio)

Non ci sono problemi nella loro vacanza a Dubai, perché gli Emirati non hanno mai chiuso la porta ai turisti, sempre che non risultino positivi ai controlli. E con mamma Elisabetta lontana, Nathan studia dal padre tutti i segreti per il suo futuro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> GF Vip, Pierpaolo Pretelli dice addio a Elisabetta Gregoraci: che gesto! – VIDEO

Elisabetta Gregoraci è rimasta in Italia, ma il suo legame con Briatore è sempre forte



Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore però avevano passato il Natale insieme, come è sempre stato per dieci anni quando erano sposati. E lo avevano anche documentato con una foto: lui in camicia e jeans, lei elegantissima in rosso, con Nathan Falco in mezzo che somiglia sempre di più al padre.

Per Elisabetta la figura dell’ex marito continua ad essere fondamentale. Lo ha confermato intervistata da ‘Libero’: “Un rapporto importantissimo, mi sono sposata per amore e lo rifarei. Il nostro matrimonio dopo 10 anni è finito ma tra noi due c’è sempre molto rispetto e nostro figlio Nathan è al primo posto in ogni nostra decisione”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Per amore del figlio ha deciso di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip nonostante fosse diventata un punto di riferimento importante. Ha spiegato che Nathan per lei viene prima di tutto e tutti non poterlo abbracciare per così tanto tempo le è mancato.

Durante il reality avevano fatto anche molto discutere alcune affermazioni su Briatore. In primis la conferma indiretta di un contratto tra i due dopo la separazione e la confessione che durante il lockdown lui le aveva proposto di risposarsi per tornare stabilmente insieme: “A Flavio hanno dato fastidio tante cose, mi ha anche sgridato. Non gli è piaciuto essere stato messo in mezzo a tante discussioni. Ma mi ha detto che sono stata coraggiosa”.