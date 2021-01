Dpcm Coronavirus, cosa cambia dopo il 15 Gennaio? Le ipotesi

Dpcm, con il nuovo anno appena iniziato molti cittadini si chiedono per quanto dureranno le misure restrittive imposte per contenere il coronavirus.

Il capodanno è appena passato e in molti adesso si chiedono a che tipo di misure restrittive andremo incontro in questo 2021 appena iniziato.

Il 15 Gennaio scadrà infatti il Dpcm varato dall’esecutivo, ma nonostante alcune indiscrezioni che parlano di un’imminente zona gialla che sarà dichiarata su tutto il territorio nazionale, resta difficile pensare che tornerà tutto alla normalità a partire dalle metà del mese appena iniziato. Bisogna però aggiungere che sembra che il governo sia intenzionato a rinviare qualsiasi decisione a dopo il 7 Gennaio, quando dopo aver visionato i dati delle curva epidemiologica delle ultime due settimane prenderanno una decisione alcune sulla base delle considerazioni del Comitato Tecnico Scientifico. Resta comunque probabile ad esempio che l’esecutivo prorogherà la chiusura di teatro, palestre e piscine al chiuso.

Dpcm, le scuole riaprono il 7 Gennaio

Arrivano informazioni più certe invece per quanto riguarda la riapertura delle scuole. Si ritornerà infatti con il 50 per cento della didattica in presenza sul territorio nazionale, con l’obiettivo di arrivare a circa il 74 per cento nelle settimane seguenti. Anche gli impianti sciistici dovrebbe restare chiusi anche dopo la data del 7 Gennaio, nonostante fino a qualche settimana fa ci fosse un certo ottimismo per poter riaprire le strutture in questa data. Senza dimenticare che il 31 Gennaio scadrà lo stato di emergenza proclamato dal governo per fronteggiare al meglio l’emergenza sanitaria.

L’ipotesi più probabile è che si assisterà all’ennesima proroga sul tema, anche se la crisi di governo che sta per iniziare, potrebbe cambiare persino questi scenario.