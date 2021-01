Denti, come avere un sorriso perfetto: 5 semplici regole da seguire per assomigliare ad un vero attore di Hollywood. Possiamo farlo tutti…

Chi non vorrebbe avere denti bianchi e un sorriso impeccabile? Un volto illuminato da una dentatura perfetta, in stile hollywoodiano è il sogno di molti e ci permette di accrescere anche il nostro fascino. In un mondo in cui l’apparenza è tutto perchè trascurare uno dei aspetti più importanti. La bocca, soprattutto in una donna, è uno dei punti più osservati dagli uomini, in grado di incidere sulla bellezza di ognuno di noi. Oltre ai lineamenti che mamma e papà ci hanno donato, si possono adottare anche dei piccoli accorgimenti quotidiani per migliorare la situazione generale. Non sempre bisogna ricorrere alle cure mediche o chirurgiche. Vediamo cosa si può fare.

Denti, come avere un sorriso perfetto: 5 semplici regole da seguire

Possiamo individuare 5 semplici regole da seguire per migliorare la nostra igiene orale e la bellezza della nostra bocca.

Per prima cosa occorre appunto lavare i denti tre volte al giorno, o comunque dopo ogni pasto principale. In pochi muniti si può donare freschezza al palato ed evitare problemi ai nostri denti. Inoltre manterremo sempre un aspetto pulito ed impeccabile, specie in pubblico. Secondo e terzo, bisogna scegliere lo spazzolino ed il dentifricio più adatti alle nostre caratteristiche, per rendere i denti più sani e splendenti. Paste troppo abrasive e setole troppo dure possono essere controindicate per i più sensibili.

Un altro suggerimento è cercare di mangiare tutti alimenti “amici dei denti”, ovvero che non richiedono particolari sforzi per essere eliminati dalla nostra bocca. Per aiutarci, oltre che con la pulizia, ad eliminare la placca, si possono ingerire cibi come mele, mandorle, carote, fragole e finocchi. Da evitare invece le bevande acide e super zuccherate. Danneggiano lo smalto e rovinano la superficie del dente.

Con questi piccoli suggerimenti saremo più belli e potremo dimenticarci anche di andare dal dentista per un bel po’, con un risparmio economico non indifferente.