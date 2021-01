Daniele Bossari, subito una grande novità a inizio anno: fan senza parole per le ultime sul conduttore televisivo e radiofonico.

Daniele Bossari torna finalmente in televisione. Il celebre conduttore milanese, che tra i suoi vari successi vanta anche il trionfo nel corso della seconda edizione del GF Vip, presenterà infatti la seconda stagione de ‘Il Boss del Paranormal‘. Il programma sarà disponibile in anteprima su Dplay Plus e farà il suo esordio su DMAX martedì 5 gennaio. Un ritorno, dunque, davvero inaspettato per Bossari, ma proviamo a fare ulteriore chiarezza in tal senso.

Daniele Bossari torna in tv: ecco quale programma condurrà

‘Il Boss del Paranormal’, ancora una volta, sarà incentrato su alcuni fenomeni davvero inspiegabili, ma quest’anno giocheranno un ruolo chiave anche gli spettatori che avranno l’opportunità di raccontare una propria storia in diretta. Appuntamento, quindi, al prossimo 5 gennaio con la prima delle 8 puntate in programma su DMAX, canale 52.