Covid, la Francia anticipa il coprifuoco alle 18: coinvolti 15 dipartimenti. La nuova misura entrerà in vigore dalla giornata di sabato 2 gennaio

Il Covid continua ad imperversare in tutta Europa. Durante il periodo natalizio i vari governi hanno cercato di adottare misure di contenimento per evitare un forte rimbalzo dei contagi all’inizio di gennaio (la cosiddetta terza ondata). In Francia ad esempio è stato mantenuto il coprifuoco nella giornata di ieri, 31 dicembre, dopo la sospensione concessa per il Vigilia di Natale del 24. In più durante le festività i raduni di famiglia sono stati limitati ad un massimo di 6 adulti per abitazione, sulla falsariga di quanto accaduto in Italia. Anche le scuole sono state chiuse il 19 dicembre e riapriranno solamente il 4 gennaio.

Covid, la Francia anticipa il coprifuoco alle 18: troppi contagi ancora in diverse zone

A quanto pare però queste misure non sono ancora sufficienti per il governo di Parigi. Il virus continua a circolare incontrollato in troppe zone del paese e c’è bisogno di un’ulteriore stretta. Proprio per questo da domani, sabato 2 gennaio, in 18 dipartimenti della Francia il coprifuoco sarà anticipato alle 18. A renderlo noto è stato il portavoce del governo, Gabriel Attal. In una dichiarazione pubblica ha affermato: “Il coronavirus è ancora troppo diffuso in Francia, con una disparità tra i territori. Se la situazione dovesse peggiorare ulteriormente, prenderemo ulteriori decisioni necessarie”.