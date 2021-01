Covid-19, ecco il nuovo aggiornamento nazionale. Registrato un leggero calo



Come ogni giorno, torna anche oggi l’appuntamento quotidiano con i dati ufficiali sulla pandemia di Coronavirus in Italia. Controlliamo insieme i dati diffusi dalla Protezione Civile per quanto riguarda la situazione del Covid-19. Un dato preoccupante è l’aumento dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, non succedeva da un mese.

Per fare un raffronto completo trovate tutti i dati di ieri, giovedì 31 dicembre, in questo articolo.

Covid-19, il nuovo bollettino medico di venerdì 1 gennaio

Totale casi: 22.211 contagiati

Morti: 462



Tamponi: 157.524 tamponi

Dimessi/Guariti: 16.877 guariti

Ricoverati: -329 ricoveri

Terapie intensive: -2

Tasso di positività: 14,1% (+1,5%)

Covid-19, il bollettino di oggi regione per regione in Italia

A seguire, invece ecco ogni singolo dato riguardante tutti i contagi di Coronavirus regione per regione in Italia.

Ecco i dati aggiornati sui nuovi contagiati regione per regione:

Lombardia: +3.056

Piemonte: +1.058

Campania: +1.734

Veneto: +4.805

Emilia Romagna: +2.629

Lazio: +1.913

Toscana: +589

Sicilia: +1.122

Liguria: +472

Puglia: +1.395

Marche: +693

Abruzzo: +410

Friuli Venezia Giulia: +715

Umbria: +228

P.A. Bolzano: +270

Sardegna: +365

P.A. Trento: +193

Calabria: +345

Valle d’Aosta: +17

Basilicata: +159

Molise: +106

I numeri dicono che dicembre 2020 è stato anche il mese peggiore per l’Italia. Il numero dei decessi a causa del Covid-19 ha superato quota 18mila, cifre mai toccate dall’inizio dell’emergenza sanitaria.

Per fare un raffronto, a marzo nel pieno della prima ondata di contagi erano stati poco più di 13mila, mentre ad aprile erano saliti a 15mila. A novembre il picco superiore a 17mila, superato dal triste bilancio con cui abbiamo chiuso il 2020.