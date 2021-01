Capodanno 2021, quali negozi potranno guadagnare di più

Un anno non proprio semplice il 2020, ma a partire da Capodanno 2021 una serie di buoni propositi potrebbe rendere le casse più floride

Nel 2020 tantissime attività commerciali hanno chiuso i battenti per via degli scarsi – o nulli – guadagni. Un buon proposito per l’anno nuovo è quello di far ripartire tutte le attività che hanno dovuto abbassare, per forza di cose, la serranda e dire addio a sogni e sacrifici. Per questo 2021 però è possibile ripartire e farlo con una garanzia di guadagno.

È stata stilata una lista di tutte le attività che, a partire da Capodanno 2021, potrebbero portare i propri frutti. Certo è, che per guadagnare non basterà una bacchetta magica, ma tanto spirito di sacrificio e lavoro duro. Nulla è impossibile: basterà rimboccarsi le maniche e studiare le regole del mercato.

Capodanno 2021, la lista delle attività più floride del nuovo anno

AGENZIA DI SERVIZI PER LA PERSONA

Aprire un’agenzia di servizi per la persona potrebbe risultare un’idea vincente. L’età media italiana va pian piano innalzandosi e gli over 60 costituiscono la maggior parte della popolazione. Un investimento inferiore ai 10.000 euro per servizi che offrano badanti, collaboratrici domestiche, infermiere, autisti, custodi e dame di compagnia potrebbe portare un notevole guadagno.

PIZZERIA GOURMET O AL TAGLIO

Di pizzerie ne è piena l’Italia, patria della gustosa pietanza. C’è dunque bisogno di innovazione e quale miglior modo della cucina gourmet? Qualcuno storcerà il naso all’accostamento di due parole come “pizza” e “gourmet”, ma con un investimento a partire dai 20.000 euro potrebbe essere la scelta vincente. Pensateci: quale sarà il primo posto in cui andrete non appena riapriranno le attività commerciali?

UN PICCOLO SUPERMERCATO, ANCHE BIO

Le potenze italiane, tedesche e francesi sono particolarmente interessate ad ampliare il loro marchio. Anche il franchising di prodotti bio sta andando davvero bene, con investimenti a partire dai 25.000 fino a triplicare i profitti.