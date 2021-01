Resta vigile sul calciomercato la Juventus, con la dirigenza che studia un mega scambio. Nell’operazione un pupillo di Cristiano Ronaldo.

Siamo oramai a gennaio e si infiamma il calciomercato della Juventus. Rispetto agli anni precedenti, infatti, i bianconeri devono recuperare terreno dal Milan capolista, una situazione inedita per la compagine che da nove anni domina il campionato italiano. Stavolta il Ds Fabio Paratici non può fallire ed è chiamato a colpi mirati. Al momento però i bianconeri sembrebbero aver chiuso solamente l’acquisto del giovane Nicolò Rovella, di proprietà del Genoa.

A gennaio, però, potrebbero arrivare dei rinforzi, dall’usato sicuro come Fernando Llorente o Diego Costa, a colpi di prospettiva come l’americano Bryan Reynolds. Infine ci sarebbe anche il possibile approdo del Papu Gomez, che sembrebbe non voler ricucire i rapporti con mister Gian Piero Gasperini. Ma il vero colpo da capogiro dovrebbe arrivare solamente in estate, con uno scambio che fa nuovamente sognare i tifosi, andiamo a scoprire chi è.

Calciomercato Juventus, scambio Dybala-Kane: CR7 approva

Dalla Spagna arriva però la vera bomba di mercato, con la Juventus pronta a trattare Harry Kane già da questa sessione di Calciomercato. Il colpo non farebbe contenti i tifosi, ma anche Cristiano Ronaldo che da sempre apprezza le doti dell’attaccante inglese. I rapporti tra Kane ed il Tottenham sembrebbero essere ancora saldi, eppure gli Spurs sono interessatissimi all’attaccante bianconero Paulo Dybala.

Da qui nasce la clamorosa indiscrezione di mercato, con La Joya che potrebbe lasciare Torino, nonostante ami al città ed il club. Sotto la guida di Andrea Pirlo, però, l’Argentino non ha sempre trovato spazio, ma soprattutto non è entrato bene negli schemi del neo-allenatore juventino. Una stagione, al momento, deludente soprattutto se si pensa alla grandissima annata sotto la gestione di Maurizio Sarri. Al momento le due parti studiano l’accordo, con i tifosi già pronti a sognare l’arrivo del bomber inglese.