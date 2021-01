Calciomercato Inter, in estate via al post-Handanovic: i portieri in lista

Calciomercato Inter | In estate l’Ad Marotta si concentrerà nel trovare un sostituto di Samir Handanovic che ormai ha 37 anni: i portieri in lista

Samir Handanovic è arrivato alla soglia dei 37 anni ed in questa stagione ha mostrato più di qualche lacuna negli interventi tra i pali. L’amministratore delegato Marotta ha capito che è venuto il momento per acquistare un suo erede in estate, ma la ricerca del profilo è partita già da tempo. Sono molti gli estremi difensori della Serie A messi in lista e seguiti con attenzione.

Pierluigi Gollini dell’ Atalanta – Tra i migliori portieri italiani in rampa di lancio, ha una valutazione di 25-30 milioni di euro. I rapporti tra i due club sono molto buoni e non è escluso si possa giungere ad un accordo.

dell’ – Tra i migliori portieri italiani in rampa di lancio, ha una valutazione di 25-30 milioni di euro. I rapporti tra i due club sono molto buoni e non è escluso si possa giungere ad un accordo. Alessio Cragno del Cagliari – Vero e proprio gioiello dei sardi, in questa stagione ha portato molti punti a Di Francesco con i suoi miracoli. Su di lui c’è anche la Roma, ma il prezzo è elevato: si parte da 35 milioni di euro.

del – Vero e proprio gioiello dei sardi, in questa stagione ha portato molti punti a Di Francesco con i suoi miracoli. Su di lui c’è anche la Roma, ma il prezzo è elevato: si parte da 35 milioni di euro. Juan Musso dell’ Udinese – Di quelli citati fino ad ora è quello più abbordabile. Per 15 milioni i friulani lo cedono.

dell’ – Di quelli citati fino ad ora è quello più abbordabile. Per 15 milioni i friulani lo cedono. Marco Silvestri del Verona – Come Musso costa 15 milioni di euro, ma nei prossimi mesi, qualora continuasse così, il prezzo potrebbe lievitare.

del – Come Musso costa 15 milioni di euro, ma nei prossimi mesi, qualora continuasse così, il prezzo potrebbe lievitare. Gianluigi Donnarumma del Milan – Più una suggestione che un reale interesse. Qualora Gigio non dovesse rinnovare con i rossoneri, andrebbe probabilmente alla Juventus.

Calciomercato Inter, il sogno per la porta è Ter Stegen

Il sogno di mercato, per quel che riguarda la porta, dell’Inter è Marc André Ter-Stegen. Il calciatore del Barcellona, ritenuto tra i migliori al mondo, fino a poco tempo fa era incedibile. Ora, vista la crisi economica dei blaugrana, a fronte di un’importante offerta potrebbe essere ceduto.

La valutazione si aggira intorno agli 80 milioni di euro e non è detto che il Barça non lo usi per arrivare a Lautaro. L’argentino è indicato come l’erede in attacco di Messi. Quest’ultimo, infatti, a fine stagione lascerà quasi sicuramente la Spagna in cerca di una nuova sfida dopo una vita in Catalogna.