Da anni oramai, WhatsApp è diventato il miglior mezzo per fare gli auguri di buon anno. Andiamo a vedere quali sono le migliori frasi per amici e familiari.

Questo giovedì 31 dicembre è l’ultimo giorno di un travagliato 2020, che finalmente sta finendo. Un anno diverso dagli altri che tra pandemia e decessi ci ha lasciato davvero con poche energie. Per questo motivo, proprio per l’inizio del 2021 la popolazione mondiale riporta tantissime speranze per l’anno nuovo. Non sarà un capodanno come gli altri, visto che per la prima volta i festeggiamente saranno più blandi, senza cenoni nè tantomeno veglioni.

Così in molti stanno optando per le applicazioni di messaggistica per inviare gli auguri di Buon Anno, specialmente sulla più celebre WhatsApp. Infatti spesso, all’inizio dell’anno nuovo pecchiamo di fantasia, inviando nella maggior parte dei casi lo stesso messaggio di auguri a tutta la nostra rubrica. Questa oltre ad essere una scelta di dubbio gusto, spesso non accontenta nemmeno chi riceve gli auguri. Andiamo quindi a vedere i sette migliori messaggi di “Buon Anno” da inviare sull’applicazione.

WhatsApp, come augurare “Buon Anno”: i 7 migliori messaggi per amici e parenti

L’imperativo quest anno per gli auguri di Buon Anno su WhatsApp è evitare messaggi banali. Niente di inviato a tutta la rubrica, visto anche l’anno difficile. Infatti sarà bello iniziare il nuovo anno con messaggi fantasiosi, pronti a lasciarci un sorriso sulle labbra. Andiamo quindi a vedere quali sono i sette migliori messaggi per augurare un anno nuovo.

