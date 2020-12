Oggi in Liguria hanno ricevuto il vaccino anti-covid due ultracentenarie: Maria Cicco Lunghi di 102 anni, e Fiorinda Giglione di 101.

Proseguono le vaccinazioni nel territorio italiano. Oggi è stato il turno della Liguria dove, in una casa di riposo, due donne sono divenute le più anziane in Italia a ricevere il vaccino anti-covid. Si tratta di Maria Cicco Lunghi di 102 anni, e Fiorinda Giglione di 101. Rispettivamente ospiti presso la Fondazione Rachele Zitomirski, casa di riposo a Vallecrosia in provincia di Imperia, e la Rsa Sacro Cuore di Brugnato, nello Spezzino.

V-Day, vaccinate due ultracentenarie: “Sono le più anziane d’Italia”

Il V-Day è avvenuto nell’intera regione ligure, sia nelle RSA che nei 14 presidi ospedalieri. Maria Cicco Lunghi e Fiorinda Giglione “sono le più anziane a essere state vaccinate contro il Covid in Italia”, ha detto il presidente della Regione, Giovanni Toti.

“Questo un segnale di speranza per la parte della popolazione più colpita da questo virus. Un segnale, che arriva proprio l’ultimo giorno di questo anno drammatico”. Inoltre, Toti ha sottolineato che continuerà a sostenere che devono gli anziani le persone da tutelare.

