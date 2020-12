Zlatan Ibrahimovic solcherà il palcoscenico dell’Ariston. La notizia ha fatto tanto rumore, ma in molti si chiedono quanto guadagnerà lo svedese.

Le luci dei riflettori sicuramente non mettono a disagio Zlatan Ibrahimovic il quale, dopo essere al centro dell’attenzione per il suo rendimento in maglia rossonera, solcherà il palco dell’Ariston. Affiancherà Amadeus, Fiorello, Elodie e Achille Lauro; ma al momento si parla solo di lui. Tutti gli altri sembrano essere oscurati dalla sua ombra.

Sanremo 2021, quanto guadagnerà Ibrahimovic: cifra monstre

Il Festival di Sanremo ha avuto già come ospiti personaggi legati al mondo del calcio, ma la figura di Zlatan Ibrahimovic sembra essere quella che verrà ricordata per molto tempo. Non si conosce ancora il suo ruolo sul palco dell’Ariston, mentre è trapelato il suo guadagno da quest’avventura.

Secondo un indiscrezione lanciata ai microfoni di Radio Sportiva da Gabriele Parpiglia, Zlatan Ibrahimovic percepirà lo stesso compenso di Fiorello, ossia 50 mila euro a serata. Il bomber svedese, sempre secondo Parpiglia, otterrà lo stesso compenso anche mercoledì 3 marzo quando sarà molto costretto a collegarsi all’evento da remoto.

I tifosi rossoneri sono però titubanti, in quanto temono che il loro leader possa trascurare gli impegni con il Milan. La società però è intervenuta assicurando che, nonostante la grossa opportunità con Amadeus, Ibrahimovic continuerà a giocare le partite e a non saltare gli allenamenti.