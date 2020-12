Papa Francesco colpito da una sciatalgia: niente messa stasera

Papa Francesco, piccolo imprevisto nell’ultimo giorno dell’anno: un problema fisico lo terrà infatti a riposo e non celebrerà la messa di quest’oggi. Ecco quanto annunciato dal vaticano.

Piccolo imprevisto per Papa Francesco alla vigilia di Capodanno: l’annuncio arriva direttamente dal Vaticano. “A causa di una dolorosa sciatalgia le celebrazioni di questa sera e di domani mattina presso l’Altare della Cattedra della Basilica Vaticana non saranno presiedute dal Santo Padre Francesco”, ha infatti riferito il portavoce Matteo Bruni.

A celebrare quest’oggi sarà piuttosto Giovanni Battista Re, decano del Collegio Cardinalizio, mentre la messa di domani per il primo giorno dell’anno sarà presieduta dal cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato. Tuttavia il Santo Padre domani reciterà regolarmente l’Angelus dalla Biblioteca del Palazzo Apostolico. Nulla di preoccupante per tanto per il Pontefice: appena un piccolo intoppo in questo 2020 piuttosto fastidioso.