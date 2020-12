All’età di 93 anni è morto l’attore e regista francese Robert Hossein, noto per aver interpretato il ruolo di Jeoffroy de Peyrac nella serie di film Angelica

È morto Robert Hossein, attore e regista francese noto per aver interpretato il ruolo di Jeoffroy de Peyrac nella serie di film Angelica. Nato a Parigi il 30 dicembre 1927, aveva appena compiuto 93 anni. È deceduto in ospedale in seguito a una crisi respiratoria secondo quanto ha reso noto la moglie, Candice Patou.

I lavori di Robert Hossein

Ha lavorato accanto a Brigitte Bardot ne Il riposo del guerriero del ’62 ed in Madame Sans-Gêne (1961) con Sophia Loren. Nel corso della sua carriera, ha lavorato anche nel cinema italiano in pellicole come Nell’anno del Signore (1969) di Luigi Magni,dove interprete il rivoluzionario Leonida Montanari.

