Instagram, quali sono state le foto con più ‘like’ del 2020

Instagram è il social network più usato insieme a TikTok. Nel 2020 è stata stilata una classifica delle prime 5 foto con più like

Chi non ha Instagram nel 2020? Miliardi di iscritti in tutto il mondo che scorrono sulla bacheca del social network e mettono un cuoricino qua e là. Quei ‘cuoricini’ corrispondono a migliaia e migliaia di like che, per qualcuno, è anche una grossa fonte di guadagno.

LEGGI ANCHE > > > WhatsApp, le migliori frasi per augurare buon anno: idee per amici e familiari

Quest’anno è stato utilizzato più del normale, come ogni altra piattaforma online. Essere rinchiusi in casa per molto tempo porta alla monotonia ed i social network – insieme alle piattaforme di streaming – hanno catturato gran parte della popolazione mondiale. A conferma di ciò ci sono gli 86.631.293 likes accumulati dalla nostra top 5 delle foto con più like del 2020.

Instagram, le foto con più like del 2020: top 5

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LeBron James (@kingjames)

5 – LEBRON JAMES DOPO LA MORTE DI KOBE BRYANT (15.461.256)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kylie 🤍 (@kyliejenner)

4 – KYLIE JENNER AUGURA BUON COMPLEANNO A TRAVIS SCOTT (15.988.554)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Leo Messi (@leomessi)

3 – LEO MESSI DICE ADDIO A DIEGO ARMANDO MARADONA (16.374.519)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chadwick Boseman (@chadwickboseman)

2 – MORTE DI CHAD WICK BOSEMAN (19.128.877)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristiano Ronaldo (@cristiano)

1 – CRISTIANO RONALDO DICE ADDIO A DIEGO ARMANDO MARADONA (19.678.087)