Giulia De Lellis lascia l’Italia per andare in Svizzera con il suo fidanzato. Gli utenti del web le danno contro e lei risponde giustificandosi.

Essendo l’Italia in zona rossa, qualsiasi tipo di spostamento sarebbe vietato. Questo è quanto sollecitato dagli utenti del web nei confronti di Giulia De Lellis che, per festeggiare l’ultimo dell’anno, ha deciso di andare in Svizzera in compagnia del suo fidanzato. Passerà la notte di capodanno nella lussuosa casa dei Beretta, famiglia nota in Italia sin dal XVI secolo per la produzione di armi.

Giulia De Lellis fugge in Svizzera, utenti in rivolta: cosa sta succedendo

I viaggi all’estero sono consentiti e la Svizzera, a differenza di altre nazioni, non chiede restrizioni né in caso di ingresso dall’Italia né dai Paesi UE e AELS. Giulia De Lellis dunque non ha infranto alcun tipo di regola. “Con una serie di controlli qui si può stare e desidero sottolineare che sono senza mascherina perché nei luoghi aperti, soprattutto dove non c’è nessuno, si può stare”. Questo è quanto afferma la fidanzata di Carlo Gussalli Beretta su Instagram.

Il motivo per il quale ha deciso di dare spiegazioni è dovuto al fatto dell’insorgere di moltissime polemiche per questo suo capodanno all’estero, dove l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è apparsa in pubblico senza mascherina.