Covid-19, bollettino 31 dicembre: in aumento i ricoverati in intensiva

Covid-19, ecco il nuovo aggiornamento nazionale. Registrato un aumento di ricoverati in terapia intensiva: non accadeva da un mese



Come ogni giorno, torna anche oggi l’appuntamento quotidiano di con i dati ufficiali sulla pandemia di Coronavirus in Italia. Controlliamo insieme i dati diffusi dalla Protezione Civile per quanto riguarda la situazione del Covid-19. Un dato preoccupante è l’aumento dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, non succedeva da un mese.

Covid-19, il nuovo bollettino medico di giovedì 31 dicembre

Totale casi: 23.477 contagiati

Morti: 555 morti

Tamponi: 186.004 tamponi

Dimessi/Guariti: 17.421 guariti

Ricoverati: -415 ricoveri

Terapie intensive: +27 terapie intensive

Tasso di positività: 12,6% (+3,0%)

Covid-19, il bollettino di oggi regione per regione in Italia

A seguire, invece ecco ogni singolo dato riguardante tutti i contagi di Coronavirus regione per regione in Italia.

Ecco i dati aggiornati sui nuovi contagiati regione per regione:

Lombardia: +3.859

Piemonte: +1.417

Campania: +1.554

Veneto: +4.800

Emilia Romagna: +2.116

Lazio: +1.767

Toscana: +632

Sicilia: +1.299

Liguria: +472

Puglia: +1.661

Marche: +703

Abruzzo: +456

Friuli Venezia Giulia: +1.147

Umbria: +300

P.A. Bolzano: +260

Sardegna: +368

P.A. Trento: +170

Calabria: +402

Valle d’Aosta: +29

Basilicata: +145

Molise: +88

Intanto secondo l’ultimo report in Italia ci sono già 14.813 vaccinati. Il 54% è rappresentato da donne e il resto da uomini. La fascia d’età preminente è quella 50-59 anni, con 4.294 vaccinati. Seguono 40-49 anni (3.382), 60-69 anni (2.562), 30-39 anni (2.531), 20-29 anni (1.390). In fondo 80-89 anni (237) 70-79 anni (217), Iver 90 anni (147) e 16-19 anni (53).