Cina, ecologista scomparso dopo caduta in diretta: “E’ morto” 

Allarme in Cina: è scomparso un popolare influencer nonché ambientalista. Si tratta di Wang Xiangjun, noto più comunemente come ‘Glaier Bro’. Si teme addirittura per la sua morte date alcune immagini apparse in diretta. L’uomo, infatti, stava mostrando live la sua escursione quando è scivolato ed è caduto nelle acque gelide. Non si hanno più notizie di lui da oltre una settimana, precisamente dal 20 dicembre scorso.

Cina, scomparso ecologista. Il fratello: “E’ morto”

Sembra ormai rassegnata la famiglia. Tant’è che il fratello, sebbene il corpo non sia stato trovato, ne ha già dato il triste annuncio: “Mio fratello giace per sempre nella sua cascata preferita. E’ stato ossessionato per tutta la vita dai giacchiai e a questi ha dato la sua vita. E’ il miglior luogo di riposo per lui”, ha riferito ai media locali. I soccorritori lavorano intensamente, ma le speranze che sia ancora vivo appaiono ormai minime date le temperature bassissime.