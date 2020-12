“Chi sposeresti?”. Emma Marrone spiazza tutti sui social 

Emma Marrone allo scoperto via Istagram. “Chi sposeresti?”, chiede un utente. E lei risponde senza problemi spiazzando l’intero web: nessuno avrebbe infatti pensato a lui.

“Chi sposeresti?”. Domanda piccante per Emma Marrone. Il tutto è iniziato da un’iniziativa della cantante che, via Instagram, si è ritagliata un po’ di tempo per rispondere alle curiosità più disparate dei suoi fans. E tra queste c’è stato anche chi non ha badato a freni con domande un po’ maliziose come questa.

Emma Marrone e il suo sogno proibito

Un quesito a cui la donna ha risposto senza problemi e con tutta la schiettezza che la contraddistingue. Ma zero parole e solo una foto di un personaggio a sorpresa: Harry Styles. Un’immagine, tra l’altro, in cui è vestito da ballerina di danza classica e che esprime molto della personalità della star inglese.

Ma resta purtroppo per lei solo una suggestione. I due, infatti, non hanno rapporti concreti e non bolle nulla in pentola. E’ un po’ come il divo o la diva a cui siamo abituati a guardare alla distanza, via social, con la consapevolezza che ovviamente saremo due mondi diversi. Le distanze in caso di Emma sarebbero un po’ più accorciate rispetto alle nostre, ma la difficoltà resta comunque enorme. Emma che tra l’altro, dall’addio con Stefano De Martino, non si vede in compagnia di una dolce metà da un bel po’ di tempo…