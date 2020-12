Catalogo Netflix si aggiorna a gennaio con tantissime novità e prodotti interessanti. Ecco l’elenco completo delle aggiunte di questo mese.

La piattaforma di streaming più utilizzata al mondo quest’anno ha avuto un incremento di abbonamenti pazzesco vista la pandemia che ci ha tenuti tutti chiusi in casa. Concluso un 2020 memorabile per le casse del fondatore Reed Hastings, con Netflix arricchito di film e serie TV mensilmente, si parte con un 2021 col botto.

Abbattuti Prime Video e Disney +, quest’anno Netflix è stato – per forza di cose – preferito anche al cinema. Una scelta fatta a malincuore da molti italiani che apprezzano le maxi sale ed il grande schermo, ma che si sono perfettamente adattati con l’amatissima piattaforma di streaming fruibile ad un prezzo modesto.

Catalogo Netflix di gennaio: tutte le novità del 2021

FILM ORIGINALI NETFLIX

1 gennaio – What Happened to Mr. Cha?

2 gennaio – Circuito Rovente

7 gennaio – Pieces of a Woman

8 gennaio – Azizler

15 gennaio – Doppio Papà

15 gennaio – Outside the Wire

22 gennaio – La Tigre Bianca

22 gennaio – La Fidanzata di Nonna

29 gennaio – La Nave Sepolta

FILM

1 gennaio – Full out 2: You Got This!

1 gennaio – Lo Sbirro di Belleville

1 gennaio – Spider-Man

1 gennaio – Spider-Man 2

1 gennaio – Spider-Man 3

1 gennaio – Hunger Games: La Ragazza di Fuoco

1 gennaio – Dragon Trainer 2

2 gennaio – Rocketman

6 gennaio – The Front Runner – Il vizio del potere

7 gennaio – Vittoria E Abdul

7 gennaio – Auguri per la tua morte

7 gennaio – Matrimonio con l’ex

16 gennaio – The Non – La vocazione del male

21 gennaio – Cocaine – La vera storia di White Boy Rick

SERIE TV & ANIMAZIONE

1 gennaio – Monarca, Stagione 2

1 gennaio – Cobra Kai, Stagione 3

1 gennaio – Jurassi World – La leggenda di Isla Nublar, Stagione 1

1 gennaio – My Hero Academia, Stagione 2

5 gennaio – La casa delle bambole di Gabby, Stagione 1

6 gennaio – Suits, Stagione 9 Parte 1

8 gennaio – Brooklyn Nine-Nine, Stagione 6

8 gennaio – Lupin, Stagione 1

8 gennaio – Memorie di Idhun, Stagione 2

8 gennaio – Il piccolo grande Bheem: Il Festival degli aquiloni, Stagione 1

15 gennaio – Dawson’S Creek, Stagioni 1 – 6

15 gennaio – Carmen Sandiego, Stagione 4

15 gennaio – Disincanto, Stagione 3

15 gennaio – Kuroko’S Basketball, Stagioni 1 – 3

19 gennaio – Hello Ninja, Stagione 4

20 gennaio – Di mamma c’è n’è solo…due!, Stagione 1

22 gennaio – FATE: The Winx saga, Stagione 1

22 gennaio – Jurassic World: Nuove avventure, Stagione 2

27 gennaio – 50M2, Stagione 1