Una svolta storica anche per la Regina Elisabetta per questo Capodanno. Andiamo a vedere cosa sta accadendo nella Famiglia Reale.

Sarà un Capodanno diverso per tutti, anche per la Regina Elisabetta. Infatti la pandemia ha stravolto le nostre abitudini e tradizioni ed ha colpito tutta la popolazione, dalla fascia più riccai ai più poveri. Proprio per questo motivo la diffusione del virus ha stravolto anche la vita della Royal Family della Gran Bretagna. Infatti anche la famiglia più famosa al mondo ha deciso di cambiare il modo in cui festeggerà la fine di quest anno.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Aborto, Bolsonaro tuona: “In Brasile non sarà mai legale”

Infatti da più di trent’anni la Royal Family era solita trascorrere le festività natalizie nella residenza di Sandringham nel Norfolk. Quest anno però, a causa del virus, le festività sono state differenti, con la Regina che ha deciso di trascorrere le festività di Natale nel suo castello del Widsor. In questi giorni, inotlre, a causa della diffusione del virus, Elisabetta ha deciso di adattarsi all’idea di non spostarsi dalla residenza Reale. Andiamo quindi a scoprire il motivo di questa rivoluzione che stravolge una delle tradizioni più famose al mondo.

Capodanno, la Regina Elisabetta rimarrà nel castello del Widsor: il motivo

Anche la Regina Elisabetta festeggerà in modo differente questo Capodanno, a causa di un motivo strettamente legato alla pandemia. Infatti la Reale del Regno Unito aveva richiesto la quarantena di quattro settimane agli inservienti della sua residenza di Sandringham nel Norfolk. La richiesta ha però scatenato una vera e propria rivolta, con gli inservienti che si sono rifiutati categoricamente.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Norvegia, frana colpisce villaggio: 500 sfollati e 15 dispersi

Stravolta quindi una delle tradizioni più famose della Gran Bretagna, con la Regina che era pronta a rispettare il programma previsto per le festività. Infatti solitamente la Royal Family, una volta trasferitasi a Sandringham House, trascorreva le feste tra cene e banchetti. Poi il primo giorno dell’anno, alle prime ore del mattino, la Regina si alzava per recarsi alla chiesa di St Mary Magdalene a Sandringham, come succede anche a Natale.

Dopo la Funzione, la Regina era solita fare una cavalcata in direzione della Residenza e per poi dedicarsi ad una sessione di tiro al fagiano. Poi alla Sandringham House giungeva anche tutta la Famiglia Reale, per festeggiare insieme questo ultimo giorno dell’anno. Solitamente poi la famiglia restava nella tenuta fino al 5 febbraio, giorno dell’anniversario di morte del padre della Regina Elisabetta.