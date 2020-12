Capodanno 2021 potrebbe essere diverso per i tanti animali randagi e non che temono i forti botti con i consigli ENPA

Capodanno non è la festa preferita dalla fauna e dalla flora a causa degli innumerevoli danni causati dallo scoppio dei fuochi d’artificio. Migliaia di animali randagi – e non solo – muoiono ogni anno. La causa di ciò proviene dal loro udito notoriamente molto più sviluppato di quello umano che, per la paura, porta a farli morire di crepacuore.

Nonostante per alcune culture i fuochi d’artificio rappresentino l’arte della pirotecnica, bisogna tener conto di tutti gli abitanti della Terra, compresi animali e piante. Sensibilizzare la popolazione sui reali rischi che comportano i fuochi d’artificio, per sé stessi e per gli altri, è un ottimo modo per salvare la vita di tanti esseri umani. Saverio Capriglione, responsabile ENPA della Campania ha rivelato ad iNews24 piccoli consigli su come salvaguardare i nostri animali domestici.

Capodanno 2021, i 6 consigli di ENPA per la salvaguardia dei nostri amici a quattro zampe

Tenere i nostri animali in casa, non lasciarli in spazi aperti come giardini, balconi, terrazze Lasciare che scelgano autonomamente il loro riparo. Una cuccia oppure una piccola stanza Fornirgli indumenti caldi nei quali si possano avvolgere e sentirsi al sicuro Attutire il rumore dei botti alzando il volume della TV o della radio Non mostrarsi agitati, perché percepiscono le nostre emozioni In caso di rischio di fuga, meglio mettergli un microchip – che è obbligatorio – o un collare con una medaglia che riporti il vostro numero di telefono.

Capodanno 2021, la nuova iniziativa è quella di lanciare palloncini bianchi per aria. Possiamo affermare che anche quello danneggia l’ambiente?

“Già i fuochi d’artificio inquinano in maniera notevole, ma anche i palloncini non aiutano l’ambiente. Nel momento in cui perdono l’ossigenazione cade a terra e inquina, rischiando che la fauna rimanga impigliata. Per questo capodanno consiglio di lanciare soltanto biscotti o cibo a cani, gatti ed alla fauna selvatica”.