Calciomercato Juventus, all’asta per accaparrarsi un big spagnolo

Calciomercato Juventus. Caos nel mercato europeo per la stella spagnola che si svincola dalla sua squadra: asta frenetica per accaparrarselo

Non è un segreto che la società bianconera è alla ricerca di un attaccante che possa essere di supporto ad Alvaro Morata. Sfumato il sogno – che si sta trasformando in incubo per tutta una serie di motivi – Luis Suarez, Fabio Paratici & co. si sono trovati ad avere soltanto Morata come punta di peso.

Non sarà sicuramente colpa di Alvaro, ma questa stagione le cose non girano e bisogna darsi una svegliata per poter ambire al decimo scudetto di fila che, intanto, sta accarezzando il Milan. Sono tantissimi i nomi finora fatti per l’attacco bianconero, fermo restando che quella su Milik resta una strada percorribile, il nome – sempre azzurro – più facile per diverse ragioni sembra essere però quello di Fernando Llorente. Tuttavia, i rapporti tra Napoli e Juventus non sembrano essere floridi, pertanto la società bianconera potrebbe vedersi costretta a varare su altro.

Calciomercato Juventus, prepotenti nell’asta per Diego Costa

Neppure l’addio di Diego Costa all’Atletico Madrid è più un segreto, visti i migliaia di like che gli sono arrivati sotto un post d’addio, su Instagram, strappalacrime. Rapporti ormai incrinati, ma l’attaccante classe ’88 non appende gli scarpini al chiodo. Nonostante molte voci lo portino in Cina, Australia o negli Emirati Arabi, c’è ancora qualche top club europeo che lo vorrebbe alla sua corte.

Essendo un profilo vincente e convincente, è partita una vera e propria asta nei suoi confronti. Secondo i betting analyst di SNAI, il giocatore sarebbe molto più vicino a Juventus e Arsenal, ma con alle calcagna anche Milan e Inter.