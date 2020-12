Calciomercato Inter, in arrivo un big della Serie A: il rinforzo per Conte. Il club nerazzurro ha deciso di fare uno sforzo per regalare l’attaccante al tecnico salentino

Che sia un periodo di vacche magre per il calciomercato lo si era intuito già la scorsa estate. I classici colpi roboanti sono venuti meno anche nei grandi club internazionali, inevitabilmente fiaccati dalla crisi economica legata alla pandemia di Covid. In Italia le nostre big stanno cercando di fare di necessità virtù per rinforzarsi nella parentesi di gennaio. Chi per un verso chi per l’altro, tutte hanno bisogno di qualche colpo per aggiustare la rosa, compresa l’Inter di Antonio Conte. Il tecnico salentino ha le idee chiare sugli obiettivi da raggiungere per non farsi sfuggire la possibilità dello scudetto. Ora o mai più, il senso del suo discorso con mister Zang e Beppe Marotta. C’è la chance di battere la Juventus e non bisogna farsela sfuggire. Per fare questo occorre migliorare qualcosa in attacco, allungando le opportunità in panchina. Il nome giusto è già stato individuato ed è quello del Papu Gomez.

Calciomercato Inter, in arrivo un big della Serie A: pronto l’assalto al Papu Gomez

Il Papu Gomez ha definitivamente rotto con l’Atalanta ed è in cerca di una nuova sistemazione già a gennaio. I Percassi sono stati chiari nella lite con Gasperini: preferiamo prendere le parti del tecnico che ha costruito il fenomeno bergamasco e salutare una pedina importante come l’argentino, seppure sia il capitano e il simbolo della squadra.

Le alternative per trovare un club che esaudisca la richiesta di 10 milioni della società orobica non sono molte, considerando anche la volontà di Gomez. La sua famiglia non vorrebbe lasciare l’Italia e la possibilità di restare in Lombardia è sicuramente la più allettante. L’Inter ha già fatto un sondaggio nei giorni scorsi per strappare un prestito con diritto. Tentativo rispedito al mittente dagli orobici in attesa di capire se si farà avanti qualcun altro. Marotta e Ausilio hanno già un’intesa di massima con il Papu, voglioso di raggiungere grandi successi in una Big. La sensazione è che alla fine con un pagamento di circa 5 milioni come indennizzo, il cartellino dell’argentino possa essere liberato, regalando a Conte una valida alternativa per l’attacco.