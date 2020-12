Ue e Cina hanno appena raggiunto un’intesa commerciale dopo sette anni di negoziati. Ma il governo italiano esprime irritazione per la presenza di Macron nelle trattative.

Non si tratta di un accordo formale, ma resta comunque il fatto che la Cina e l’Unione Europea sembrano aver raggiunto una prima e importante intesa per un accordo commerciale i cui negoziati vanno avanti ormai da sette anni. Anche per questo, la nota pubblicata dall’Ue parla di un accordo di grande importanza per entrambe le economia che “lega le due parti a una relazione sugli investimenti fondata sui valori e basata sui principi dello sviluppo sostenibile”. Si tratta di un’intesa che si propone di riequilibrare i rapporti commerciali tra queste superpotenze, attraverso però dei paletti a cui inizialmente il governo cinese sembrava non voler aderire, come ad esempio la piena attuazione degli accordi di Parigi sulla salvaguardia dell’ambiente.

Accordo tra Ue e Cina, il comunicato del governo di Pechino

Il comunicato pubblicato da Pechino spiega che questa nuova partnership con l’Unione Europea avrà lo scopo di rafforzare tramite gli “investimenti reciproci un maggiore accesso al mercato, un livello più elevato di ambiente imprenditoriale, maggiori garanzie istituzionali e una cooperazione più brillante e stimolerà con forza la ripresa mondiale nel periodo post-epidemia”. L’accordo è stato raggiunto nel corso di una videoconferenza tra il Presidente Cinese i vertici Ue. Ha fatto però discutere la partecipazione del presidente francese Emmanuel Macron.

Una presenza che ha sorpreso il nostro governo, in quanto Macron non aveva in teoria diritto di partecipare. E infatti voci all’interno dell’esecutivo guidato dal premier Conte riferiscono di una profonda irritazione per la sua partecipazione.