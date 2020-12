WhatsApp, arriva la chat solitaria: a cosa serve e come utilizzarla

Spunta una nuova funzione su WhatsApp, la chat solitaria. Andiamo a vedere a cosa serve e come chattare da soli sull’applicazione di messaggistica.

Il 2020 è stato un grande anno soprattutto per la tecnologia, con diverse applicazioni che hanno ricevuto un grandissimo boom, a causa del lockdown che ci ha costretto in casa. Infatti tra le migliori applicazioni di quest anno troviamo, ancora una volta, WhatsApp in grado di migliorarsi nonostante sia una delle app più utilizzate al mondo. Ad oggi, l’applicazione di messaggistica istantanea conta più di 2 miliardi di utenti, che la usano quotidianamente.

Sono diverse le funzioni aggiunte durante quest anno dall’applicazione del gruppo Facebook, come ad esempio le videochiamate fino a 50 utenti con Rooms finoa gli accorgimenti estetici, come ad esempio gli sticker animati, il tema nero o anche gli sfondi diversi per ogni chat. Oggi i più smanettoni di WhatsApp hanno scoperto la chat solitaria, che permette di chattare da soli, andiamo quindi a vedere come utilizzarla ed a cosa può servire.

WhatsApp, ecco la chat solitaria: come attivarla ed a cosa serve

In molti dall’arrivo di WhatsApp sul mercato si sono chiesti se si potesse inviare un messaggi, ebbene in quest anno abbiamo scoperto anche quest’ultima funzione sull’applicazione di messaggistica. Esiste infatti un trucco molto semplice per inviare messaggi a se stessi. Una funzione di quelle definite “nascoste“, ma che potrebbe tornare molto utile. Infatti così facendo possiamo magari segnare un appunto come promemoria, oppure magari per segnarvi dei link di qualche sito di vostro interesse.

Scoperto l’utilizzo di questa funzione, andiamo a vedere come attivarla. Il trucco è semplicissimo, infatti basterà creare un gruppo con un altro utente dell’app. Successivamente dovremo eliminare la persona aggiunta ed il gioco è fatto. Così facendo, infatti, avremo la nostra chat promemoria, in grado di salvare appuntamenti, link o altri promemoria della giornata. Infatti potremo usare la nostra chat solitaria anche come diario o per segnare degli appunti.