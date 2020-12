Vaccino AstraZeneca, approvato in Gran Bretagna: Boris Johnson esulta

Approvato anche il vaccino di AstraZeneca in Gran Bretagna. Boris Johnson esulta, un successo per la scienza britannica.

La Gran Bretagna festeggia l’arrivo del secondo vaccino contro il Covid, stavotla arriva l’approvazione per il farmaco di AstraZeneca. Una grandissima notizia per il mondo intero, infatti a breve potrebbe arrivare l’approvazione anche dell’Ema, l’Ente del Farmaco Europeo. L’ok è arrivato direttamente dalla Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (Mhra).

POTREBBE INTERESSARTI >>> Covid, Boccia rassicura: “Il piano vaccinazioni è garantito”

Dopo la luce verde, il governo britannico ci ha tenuto a pubblicare subito un comunicato in cui afferma che adesso la palla passerà alla Nhs per permettere al farmaco di essere lanciato e distribuito. La notizia è grandiosa, visto che questo è la seconda arma contro la pandemia ed a breve potrebbe essere approvato anche il farmaco di Moderna. Lo scorso 2 dicembre è arrivato l’ok per il vaccino di Pfizer, il primo per contrastare la pandemia. Andiamo a vedere le parole di Boris Johnson sull’arrivo del nuovo farmaco.

La notizia ha entusiasmato il popolo britannico, impaurito dalla nuova variante di Covid-19 e che adesso ha una nuova arma contro la pandemia. Ma questo non è un successo solo britannico, ma anche italiano, infatti la fiala è stata ottenuta in collaborazione con l’Irbm di Pomezia. Nonostante ciò Boris Johnson, con un tweet, ha lodato l’impresa dei ricercatori britannici, affermando: “E’ una notizia davvero fantastica e un trionfo della scienza britannica che il vaccino @UniofOxford/@AstraZeneca sia stato autorizzato per l’uso. Ora lavoreremo per vaccinare quante più persone il più rapidamente possibile“.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Italia, domani si torna in zona rossa: regole e coprifuoco

Sull’approvazione d’emergenza del Vaccino AstraZeneca è intervenuto anche il CEO Pascal Soriot, che afferma: “Oggi è un giorno importante per milioni di persone nel Regno Unito che avranno accesso a questo nuovo vaccino che si è dimostrato efficace, ben tollerato e semplice da somministrare“. Così Soriot ha anche promesso la produzione di 3 miliardi di dosi per il 2021, per dare un calcio al Covid-19. Ottima notizia anche per l’Italia che ha opzionato gran parte di dosi proprio del prodotto della multinazionale britannica, in attesa dell’approvazione dell’Ema.

It is truly fantastic news – and a triumph for British science – that the @UniofOxford /@AstraZeneca vaccine has been approved for use.

We will now move to vaccinate as many people as quickly as possible. pic.twitter.com/cR4pRdZJlT

— Boris Johnson (@BorisJohnson) December 30, 2020