USA, deputato della Louisiana morto per Covid: aveva 41 anni. Luke Letlow era un membro del Congresso Repubblicano neoeletto

Luke Letlow, membro del Congresso repubblicano eletto in Louisiana, è morto per complicazioni legate al Covid-19 all’età di 41 anni.

Gli altri membri del Congresso hanno definito la morte di Letlow devastante. “Luke aveva uno spirito così positivo e un futuro straordinariamente luminoso davanti a sé”, si legge in una dichiarazione pubblica. Si tratta del primo membro del parlamento americano a morire a causa del coronavirus.

Il 41enne, che doveva entrare in carica a gennaio, è stato ricoverato in un ospedale di Monroe il 19 dicembre, dopo essere risultato positivo al Covid. Successivamente è stato trasferito in un ospedale di Shreveport e posto in terapia intensiva.

USA, deputato della Louisiana morto per Covid: era appena stato eletto al Congresso

Letlow, nativo della cittadina di Monroe in Louisiana, è stato eletto in un ballottaggio di dicembre per riempire il seggio lasciato libero da Ralph Abraham.

I leader della Camera degli Stati Uniti hanno offerto le loro condoglianze alla sua famiglia martedì sera. “Possa essere di conforto per la moglie di Luke Julia e per i loro figli Jeremiah e Jacqueline, addolorati dalla perdita del papà“, ha detto Nancy Pelosi.

In Louisiana più di 7.000 persone sono morte di Covid-19 da marzo, secondo i dati del dipartimento della sanità statale, confermando un pericolosissimo trend negli USA nel gestire la pandemia. Lo stesso Anthony Fauci, responsabile dello staff per l’emergenza legata al coronavirus, ha dichiarato ultimamente “fuori controllo” il picco di questa seconda ondata. I decessi negli Stati Uniti hanno raggiunto nei giorni scorsi la cifra totale di 336.000 unità.