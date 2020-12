Ricevono per errore lettere di Babbo Natale da 10 anni, rispondono a tutte

Sono dieci anni che ricevono lettere di Babbo Natale, circa 2000 in totale fino ad ora, per errore: rispondo sempre a tutte

Da dieci anni Dylan Parker e Jim Glaub ricevono delle lettere, per errore, destinate a Babbo Natale. Non si è capito ancora il motivo, ma dal 2010 la loro cassetta postale nel periodo natalizio è stracolma di richieste a Santa Claus. La coppia non le legge soltanto, ma risponde a tutte o quasi: 2000 ad oggi.

Le lettere di Babbo Natale ed il Miracle on 22nd Street

La maggior parte delle richieste, ammettono, provengono da bambini bisognosi che chiedono vestiti o da mangiare per le proprie famiglie. Con l’aumento delle missive, i due hanno “reclutato” volontari, anche tra i parenti, per rispondere un po’ a tutti. Da qui è nata l’associazione no profit Miracle on 22nd Street (dal nome della via in cui risiedono).

I bambini, comunque, non ricevono solo la lettera di risposta, ma anche il regalo chiesto.

I due, da un po’ di tempo, si sono trasferiti in una nuova casa ma il nuovo affittuario ha accettato di aiutarli nel loro progetto.

