MotoGP, Fausto Gresini positivo al Covid: è stato trasferito a Bologna. Era stato ricoverato dopo Natale nell’ospedale di Imola

All’interno del mondo della MotoGP il coronavirus aveva già colpito un pezzo da 90 come Valentino Rossi. Il fenomeno di Tavullia aveva saltato un paio di gare rimanendo isolato a casa sua e manifestando qualche sintomo, senza fortunatamente avere conseguenze. E’ andata peggio invece a Fausto Gresini, manager del team omonimo (con moto Aprilia) e da svariati anni all’interno del mondo delle corse.

L’ex pilota era risultato positivo al test per il coronavirus prima di Natale, manifestando sintomi piuttosto significativi. A causa degli stessi era stato ricoverato all’ospedale di Imola il 27 dicembre, salvo essere trasferito oggi nel nosocomio di Bologna, più grande e attrezzato, con un reparto specializzato per soli casi Covid.

MotoGP, Fausto Gresini positivo al Covid: è stato trasferito a Bologna

Come si legge dal profilo Instagram della sua scuderia di MotoGP: “A seguito della positività al Covid-19 riscontrata poco prima della pausa natalizia, Fausto Gresini, dopo un primo periodo in isolamento nella sua abitazione, è stato ricoverato in data 27 dicembre presso l’ospedale Santa Maria della Scaletta di Imola.

“Oggi, 30 dicembre (ndr) il Team Principal della Gresini Racing è stato trasportato presso l’ospedale Maggiore Carlo Alberto Pizzardi di Bologna, in un reparto più attrezzato per le cure al coronavirus. Le sue condizioni sono sotto osservazione. Seguiranno ulteriori aggiornamenti in seguito”.