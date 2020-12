Melissa Satta ha una nuova fiamma? Arriva la smentita ufficiale!

Melissa Satta si è ormai lasciata alle spalle la storia con Kevin Prince Boateng e ci sono diversi rumors sulla sua vita sentimentale, ma scopriamo qual è la verità.

Melissa Satta si è lasciata alle spalle la storia d’amore con Kevin Prince Boateng. Pochi giorni fa, infatti, la bellissima 34enne originaria di Boston e l’ex calciatore di Milan e Sassuolo hanno comunicato di essersi ufficialmente separati. Ora la donna – secondo quanto riferito da Chi Magazine – avrebbe un nuovo amore e si tratterebbe di Matteo Rivetti. Ma la smentita ufficiale da parte della bellissima Melissa Satta non si è fatta attendere.

LEGGI ANCHE—> Alessia Marcuzzi si sveglia e fa stretching: il reggiseno dov’è? – FOTO

Melissa Satta e Matteo Rivetti? Arriva la smentita ufficiale

LEGGI ANCHE—> Sabrina Salerno, la giacca si apre all’improvviso: fan in tilt – FOTO

Melissa Satta, quindi, non ha perso tempo e si è scagliata duramente contro l’articolo pubblicato sul settimanale diretto da Alfonso Signorini. Ecco alcune sue dichiarazioni: “Parliamo di un uomo che non conosco, che non ho mai visto e che, tra le altre cose, è sposato e ha due figli. E tutto questo arriva in un momento molto complicato della mia vita, in cui sto facendo di tutto per proteggere anche mio figlio. Sono profondamente addolorata scioccata, sono addolorata e sconvolta da quello che mi è successo oggi. Spero che se trovate questo giornale sarete i primi a buttarlo nella spazzatura. Perché è quello che oggi si merita”.