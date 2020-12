Iss, indice medio Rt in salita: preoccupazione per 3 regioni

Nonostante le rigide restrizioni, l’indice medio Rt aumenta, in particolare per tre regioni italiane per cui l’Iss è particolarmente preoccupato

Restrizioni molto particolari quelle vigenti in Italia a partire dal 21 dicembre per prevenire l’inevitabile onda di contagi che ci sarebbe potuta essere durante le festività natalizie. Un’alternarsi di zone arancioni e rosse ed una serie di regole da rispettare affinché a gennaio non si debba affrontare una terza pesante ondata come quella di questo autunno.

Stanno funzionando? In parte. Purtroppo l’indice medio Rt – quello utilizzato per classificare le regioni per zone gialle, arancioni o rosse – è in continuo aumento. Attualmente la media è di 0,93 con tre regioni sempre sopra l’1: Veneto, Liguria, Calabria che, secondo l’Istituto Superiore di Sanità destano una particolare preoccupazione. Quest’ultime potrebbero addirittura finire in zona rossa già dal 7 gennaio.

Iss, regioni preoccupano: Ricciardi tranquillizza l’Italia

Nonostante l’allarme lanciato dall’Iss, Walter Ricciardi, membro del consiglio esecutivo Oms, consigliere del ministro Speranza per il Coronavirus e consulente Coni, ha rassicurato dicendo che tra 6 mesi la metà degli italiani sarà già vaccinata. È un dato piuttosto attendibile considerate le tante persone che sono propense a rinunciare al vaccino perché dichiaratamente novax. È stato già specificato che per raggiungere la cosiddetta immunità di gregge sarà necessario vaccinare almeno il 75% della popolazione.

Intanto anche il vicino Stato del Vaticano attende i suoi primi 10mila vaccini previsti per l’inizio della prossima settimana. Un obiettivo molto significativo anche per l’Italia visto lo scambio di abitanti tra i due stati geograficamente l’uno all’interno dell’altro. Insieme alle tante dosi di vaccino in arrivo per l’Italia, sembra essere stata intrapresa la strada giusta verso una luce di speranza.