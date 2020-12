Il Cantante Mascherato, Guillermo Mariotto escluso: giudice furioso

Il Cantante Mascherato torna a partire dal 29 gennaio 2021 sulle TV, ma Guillermo Mariotto non ha accettato l’esclusione

Il Cantante Mascherato è un nuovo programma TV cominciato, in Italia, l’anno scorso con 4 puntate che hanno riscosso un discreto successo, tale da confermare una seconda edizione. Timone affidato per il secondo anno di seguito a Milly Carlucci che pian piano svela le novità del programma in partenza il 29 gennaio 2021 su Rai 1.

LEGGI ANCHE > > > Ibrahimovic festeggia la partecipazione a Sanremo: il gesto folle – VIDEO

Il format, di origine sudcoreana, prevede una serie di personaggi famosi mascherati che si esibiscono e di puntata in puntata la giuria ne elimina qualcuno fino ad un personaggio vincente. L’anno scorso ha vinto Teo Mammuccari sotto la maschera del Coniglio, giudicato da Francesco Facchinetti, Flavio Insinna, Guillermo Mariotto, Ilenia Pastorelli e Patty Pravo. Quest’anno c’è una novità in particolare: i personaggi saranno Pecorella, Giraffa, Lupo, Tigre Azzurra, Farfalla, Gatto, Pappagallo, Alieno e Orso. Non è tutto, perché una spiacevole sorpresa arriva dalla giuria.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Flavio Insinna, richiesta di espulsione alla RAI: cosa sta succedendo

Guillermo Mariotto escluso da Il Cantante Mascherato: il motivo e la reazione

Un’indiscrezione che girava da tempo, ma Dagospia ne dà la conferma: Guillermo Mariotto non farà parte della giuria del programma di Rai 1. Nonostante il giudice sia sempre presente nei programmi condotti da Milly Carlucci – come anche in Ballando con le stelle – questa volta le strade si separano. La decisione parrebbe arrivare proprio dalla conduttrice che non avrebbe accettato di buon grado le ultime polemiche di cui si è reso protagonista lo stilista venezuelano.

NON PERDERTI > > > Barbara D’Urso esce allo scoperto: la verità sul presunto fidanzato

Ovviamente, dopo una collaborazione decennale Mariotto non ha affatto accettato diplomaticamente la scelta. Tuttavia, tutto il caos ed i litigi creati durante l’ultima edizione di Ballando con le stelle, hanno precluso la sua partecipazione al programma su Rai 1. Al suo posto, si vocifera, potrebbe arrivare Costantino Della Gherardesca.